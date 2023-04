Peskov: 'Tregua di Pasqua proposta dal Vaticano? Nessuno ci ha detto nulla' (Di venerdì 7 aprile 2023) A dire il vero la Tass aveva dato con evidenza le parole (forzate) di Leonid Sevastyanov che parlavano di Francesco pronto a mediare nella lite tra la chiesa ortodossa ucraina obbediente a Mosca e ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 aprile 2023) A dire il vero la Tass aveva dato con evidenza le parole (forzate) di Leonid Sevastyanov che parlavano di Francesco pronto a mediare nella lite tra la chiesa ortodossa ucraina obbediente a Mosca e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GramsciAG : RT @ilmondoeditutti: L'appello di Lukashenko a dichiarare una tregua in Ucraina sarà discusso dai leader di Russia e Bielorussia la prossim… - vuance : RT @ilmondoeditutti: L'appello di Lukashenko a dichiarare una tregua in Ucraina sarà discusso dai leader di Russia e Bielorussia la prossim… - nazy_vas04 : RT @ilmondoeditutti: L'appello di Lukashenko a dichiarare una tregua in Ucraina sarà discusso dai leader di Russia e Bielorussia la prossim… - mariosalis : RT @ilmondoeditutti: L'appello di Lukashenko a dichiarare una tregua in Ucraina sarà discusso dai leader di Russia e Bielorussia la prossim… - leftsnoopy : RT @ilmondoeditutti: L'appello di Lukashenko a dichiarare una tregua in Ucraina sarà discusso dai leader di Russia e Bielorussia la prossim… -