(Di venerdì 7 aprile 2023) Si è tenuto presso la Sede dell’Associazione Civita di Piazza Venezia il primo di una serie di appuntamenti dal titolo ‘Quando la sostenibilità incontra…’. Il ciclo, fortemente voluto dall’Associazione per creare opportunità di scambio e approfondimento sulle pratiche di sostenibilità intraprese dalle aziende, si è aperto il 5 aprile con il primo incontro dedicato alla misurazione delleEsg (Environmental, Social e Governance). Dopo i saluti di apertura, il segretario generale Simonetta Giordani ha evidenziato: “È più che mai necessario andare di corsa verso laecologica: il tema della sostenibilità è un temale. Bisogna informare e sensibilizzare sul cambiamento che è già nei fatti: entro il 2034 raggiungeremo i livelli di allerta per l’ambiente, con l’innalzamento delle temperature globali e non più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Performance Esg e cultura, a Roma confronto sulla transizione: (Adnkronos) - Si è tenuto presso la Sede dell’Associ… - DailyESGnews : Pirelli, utile +35,5%, migliorano le performance ESG #Governance, Risultati ESG Leggi l'articolo -> - mbellini3 : Dalla centralità della persona alla responsabilità verso il territorio, anzi verso i territori in cui è presente co… -

... a cui hanno preso parte i responsabilidel panorama aziendale ed industriale italiano. L'... 'Attenzione infine anche alledelle aziende sostenibili , per risolvere un dubbio che nasce ...... Spagna (+50%) e Italia (+40%), con il Regno Unito che ha messo a segno lapiù ... Kiko Milano, puntualizza la nota, tiene sempre alta l'attenzione sulle tematichee sulla sostenibilità, ...... combined with recent outstanding sales team, have led to significant new customer wins.Business Wire - 6 Aprile 2023 Groundbreaking TERRE market platform for energy exchange wins...

Pirelli, utile +35,5%, migliorano le performance ESG ESGNews.it

Vanguard, Robeco, Amundi, M&G, Schroder, Candriam sono risultati i migliori gestori tra azioni e obbligazioni, premiati a Milano da Morningstar ...Trattiamo nell’articolo e nel dodicesimo capitolo del Podcast l’impatto diffuso delle politiche di sostenibilità (ESG) su diversi settori e aspetti ...