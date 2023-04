“Perché parla così”. Nikita Pelizon dopo il GF Vip il motivo del suo strano accento (Di venerdì 7 aprile 2023) Nikita Pelizon accento, dall’inizio del GF Vip 7 tutto il pubblico si è accorto che parla come se fosse straniera e ora Alberto De Pisis ha spiegato il motivo. Si è classificato al terzo posto al reality di Canale 5, dunque è arrivato a un passo dalla vittoria, e intervistato da Casa Chi ha commentato anche il trionfo di Nikita. “La vittoria di Nikita? Io avevo fatto la previsione in tempi non sospetti a dicembre e ho sempre pensato che lei potesse vincere. Perché? Penso che il suo essere positiva e propositiva possa avere aperto la mente a molti telespettatori”, le sue parole. Leggi anche: “Incredibile, è successo davvero”. Donnamaria e Nikita l’hanno fatto in pubblico dopo il GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023), dall’inizio del GF Vip 7 tutto il pubblico si è accorto checome se fosse straniera e ora Alberto De Pisis ha spiegato il. Si è classificato al terzo posto al reality di Canale 5, dunque è arrivato a un passo dalla vittoria, e intervistato da Casa Chi ha commentato anche il trionfo di. “La vittoria di? Io avevo fatto la previsione in tempi non sospetti a dicembre e ho sempre pensato che lei potesse vincere.? Penso che il suo essere positiva e propositiva possa avere aperto la mente a molti telespettatori”, le sue parole. Leggi anche: “Incredibile, è successo davvero”. Donnamaria el’hanno fatto in pubblicoil GF ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleAntinelli : La questione #Lukaku non c’entra nulla con la partita ne’ con il tifo. Quando si parla di un giocatore cui urlano s… - c_appendino : Chiediamo da settimane al Ministro Giorgetti di venire in Aula a chiarire il fantomatico buco di bilancio del… - Linkiesta : Perché è importante coinvolgere i giovani nella nascita del partito unitario del Terzo Polo «La politica, se non p… - BenattiBetta : RT @O_GFVIP: Oriana ma dov è Daniele? Oriana: “è dentro che parla con Brad,il marito di Giaele. ma dov è quel uevon de mierda?, vedete per… - stefistefaniavr : RT @Fabiola63445821: Ma esattamente cosa c'è da ricredersi su di loro? sono esattamente gli stessi che abbiamo visto nella casa per 6 mesi… -