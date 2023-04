Perché Papa Francesco non partecipa alla Via Crucis 2023? (Di venerdì 7 aprile 2023) I suoi recenti problemi di salute lo costringono a stare in un luogo più caldo rispetto all’esterno dove, questo Venerdì Santo, 7 aprile 2023, si tiene il tradizionale rito della Via Crucis. E così, Papa Francesco non partecipa direttamente al rito, ma lo segue, ovviamente, a distanza. Il Pontefice si trova infatti a Casa Santa Marta: troppo basse le temperature che si stanno registrando in questi giorni a Roma per consentire al Papa di essere presente senza rischiare di risentirne nei giorni successivi. Ecco che, quindi, Bergoglio si unirà in preghiera alla processione a distanza. Il Papa era stato ricoverato al Policlinico Gemelli la settimana scorsa per un’infezione respiratoria, tant’è che la Santa Sede aveva comunicato che le varie celebrazioni ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 7 aprile 2023) I suoi recenti problemi di salute lo costringono a stare in un luogo più caldo rispetto all’esterno dove, questo Venerdì Santo, 7 aprile, si tiene il tradizionale rito della Via. E così,nondirettamente al rito, ma lo segue, ovviamente, a distanza. Il Pontefice si trova infatti a Casa Santa Marta: troppo basse le temperature che si stanno registrando in questi giorni a Roma per consentire aldi essere presente senza rischiare di risentirne nei giorni successivi. Ecco che, quindi, Bergoglio si unirà in preghieraprocessione a distanza. Ilera stato ricoverato al Policlinico Gemelli la settimana scorsa per un’infezione respiratoria, tant’è che la Santa Sede aveva comunicato che le varie celebrazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - NicolaMorra63 : Sono i figli di #JulianAssange. Debbono vivere da orfani perché il loro papà ha fatto scoprire al mondo alcune sch… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Quando potevo andare per le strade, adesso non posso perché non mi lasciano, quando andavo nell'al… - BlackJack_1984 : @rtl1025 Lo strano paradosso per cui a scuola si devono insegnare le stronzate progender,che è una cosa a dir poco… - antonio_randino : @catenaaurea66 Ho dovuto cancellare un'altro tweet perché stava scatenando l'inferno. Mi domando, se non condividon… -

Papa Francesco non parteciperà alla Via Crucis: il motivo della scelta Oggi, invece, nella giornata del Venerdì Santo nella quale si commemora l'uccisione del Cristo, il Papa su Twitter ha scritto: 'Gesù sulla croce non si lascia andare alla disperazione, ma prega e si ... Papa Francesco rinuncia alla via crucis al Colosseo: ecco perché Lo scorso 2 aprile il Papa aveva lasciato l'ospedale romano dopo la degenza di alcuni giorni e subito aveva presenziato alla celebrazione in piazza San Pietro in occasione della domenica delle palme. ... Papa Francesco contro il "carrierismo". Dito puntato contro il clero ... un'esclusione di voci e di intelligenze che ha danneggiato la cultura: questo perché la burocrazia,... È proprio quel carrierismo denunciato da Papa Francesco che ha deformato la visione quotidiana, ... Oggi, invece, nella giornata del Venerdì Santo nella quale si commemora l'uccisione del Cristo, ilsu Twitter ha scritto: 'Gesù sulla croce non si lascia andare alla disperazione, ma prega e si ...Lo scorso 2 aprile ilaveva lasciato l'ospedale romano dopo la degenza di alcuni giorni e subito aveva presenziato alla celebrazione in piazza San Pietro in occasione della domenica delle palme. ...... un'esclusione di voci e di intelligenze che ha danneggiato la cultura: questola burocrazia,... È proprio quel carrierismo denunciato daFrancesco che ha deformato la visione quotidiana, ... Papa Francesco: "Frustrazione e sconforto, perché la pace non arriva" RaiNews