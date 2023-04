Perché Oggi è un altro giorno non va in onda al solito orario: il motivo e quando torna (Di venerdì 7 aprile 2023) Perché Oggi è un altro giorno non va in onda alle ore 14,05 (solito orario) su Rai 1? Ve lo diciamo subito: il talk condotto da Serena Bortone non viene trasmesso al solito orario per lasciare spazio al programma “A Sua Immagine – Speciale Venerdì Santo” condotto da Lorena Bianchetti in occasione delle festività pasquali. Niente panico: la Bortone con i suoi ospiti tornerà in onda già Oggi, ma in “ritardo”. A che ora inizia Oggi è un altro giorno? La messa in onda della puntata odierna è prevista dalle ore 15,05 alle ore 16,05. A seguire, come sempre, Il Paradiso delle Signore. La puntata odierna di ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023)è unnon va inalle ore 14,05 () su Rai 1? Ve lo diciamo subito: il talk condotto da Serena Bortone non viene trasmesso alper lasciare spazio al programma “A Sua Immagine – Speciale Venerdì Santo” condotto da Lorena Bianchetti in occasione delle festività pasquali. Niente panico: la Bortone con i suoi ospiti tornerà ingià, ma in “ritardo”. A che ora iniziaè un? La messa indella puntata odierna è prevista dalle ore 15,05 alle ore 16,05. A seguire, come sempre, Il Paradiso delle Signore. La puntata odierna di ...

