Perché Marcell Jacobs e Kerley hanno litigato Cosa è successo | “Il leone non guarda il cagnolino”

(Di venerdì 7 aprile 2023)ha sconfitto Frednell’evento per eccellenza: sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando il velocista lombardo trionfò con il nuovo record europeo di 9.80 regolando per quattro centesimi lo statunitense. L’impresa del fuoriclasse italiano è andata di traverso fin da subito all’universo americano e anglosassone, tanto che l’azzurro è stato più volte calunniato e sono stati alzati dubbi riguardo alla regolarità della sua apoteosi a cinque cerchi. Malfidenze insensate a cui il nostro portacolori ha sempre risposto con i fatti, laureandosi Campione del Mondo sui 60 metri indoor (con tanto di primato continentale) e Campione d’Europa sui 100 metri. L’atteso incrocio connon si è però più materializzato da quel magico 1° agosto 2021, visto chesi presentò ...

Anche se nell'eurozona la corsa dell'inflazione non ha più lo scatto allaJacobs di qualche ... "Le aziende hanno il potere di alzare i prezzi senza perdere clienti,devono affrontare ...ad ogni conclusione di stagione, faccio un bilancio. Sono cambiato molto per merito delle ... Leggi Anche Paolo Camossi, idee e concetti dell'allenatore diJacobs: 'La prima cosa che ho ...... quando ti accorgi di essere l'uomo più veloce del pianeta e di chiamartiJacobs. E per ... E una parola che più italiana non si può - "Rossi" - faceva il giro del mondo,quell'attaccante ...