Perché la maestra che ha fatto recitare le preghiere non andava sospesa ma licenziata

In queste ore si discute molto della maestra in provincia di Oristano a cui è stato sospeso lo stipendio e l'attività lavorativa per aver fatto recitare in classe l'Ave Maria e il Padre Nostro. Non solo – io penso – hanno fatto bene a farle un provvedimento disciplinare ma quell'insegnante andava licenziata Perché ha manipolato le menti di innocenti bambini, li ha obbligati a fare un atto contro la loro volontà (a quell'età nessun bambino si oppone alla maestra); ha abusato della sua libertà d'insegnamento per imporre la propria ideologia cristiana cattolica. Chi scrive crede di essere ateo, pur frequentando spesso monasteri e preti: lo sono diventato proprio grazie alle preghiere che la maestra Teresa mi imponeva di ...

