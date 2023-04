Perché i millennial che dovrebbero essere all’apice sessuale non fanno sesso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kittygirlerwin : @aldievel @ciorancore sì, ha senso perché la divisione generazionale non è una cosa casuale, ma uno studio sociolog… - LabPromotion : “Mollo il posto fisso e apro la mia attività”: la nuova tendenza che piace tanto ai giovani - Aokaze87 : Devo andare a fare la cacca ma devo anche finire di rispondere ai frens, oggi particolarmente indemoniati. Dio, pe… - too_xedo : @ECircolare @belfer70 Invece io sposterei l’attenzione su quello che ho da dare anziché sui miei limiti e NON VA BE… - bl666me : @izawrnn perdonami sono un millennial molto vicino all'era dei boomer io li rispetto perché spesso mi sento come loro -

È molto probabile che la Generazione Z e icambino azienda nei prossimi 12 mesi e molto ... 'I clienti stanno cercando di sentirsi come se i loro soldi fossero al sicuro, soprattutto......ha assorbito fin da piccolo la cultura in cui siete entrambi immersi. Ma come la mettiamo con i genitorio Gen Y Per quanto siano di mentalità aperta, non è facilissimo per loro ...Rowling vuole il reboot di Harry Potteraivanno bene i vecchi film oppure sono passati oltre. Adesso vuole attirare la generazione dei zoomer, ma è troppo tossica per loro quindi ...