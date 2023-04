Perché Benedetta primavera stasera non va in onda: il motivo (Di venerdì 7 aprile 2023) Perché Benedetta primavera stasera – venerdì 7 aprile 2023 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: nessuna cancellazione o cambio di programma. Lo show di Loretta Goggi infatti venerdì scorso ha visto la messa in onda della sua ultima puntata e chissà se tornerà il prossimo anno. Nella prima serata di oggi su Rai 1 andrà in onda la Via Crucis con Papa Francesco in vista della Pasqua che verrà celebrata domenica. Quante puntate erano previste per Benedetta primavera, lo show di Loretta Goggi in onda su Rai 1? In tutto sono andate in onda 4 puntate. La prima venerdì 10 marzo 2023; la quarta e ultima venerdì 31 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: venerdì 10 marzo ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023)– venerdì 7 aprile 2023 – non va insu Rai 1? Ve lo diciamo subito: nessuna cancellazione o cambio di programma. Lo show di Loretta Goggi infatti venerdì scorso ha visto la messa indella sua ultima puntata e chissà se tornerà il prossimo anno. Nella prima serata di oggi su Rai 1 andrà inla Via Crucis con Papa Francesco in vista della Pasqua che verrà celebrata domenica. Quante puntate erano previste per, lo show di Loretta Goggi insu Rai 1? In tutto sono andate in4 puntate. La prima venerdì 10 marzo 2023; la quarta e ultima venerdì 31 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: venerdì 10 marzo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matildebosetti : potevi dire di non essere d’accordo, potevi dire ok accetto le critiche. potevi dire 10000cose diverse ma ovviament… - chiara_bonzi : Madre Santa Benedetta assistimi tu perché qui si sta facendo male ?? #oriele - Giulia22tr : RT @tendenzetv: 'Benedetta': perché nel daytime odierno di #Amici22: - ha spiegato come affrontare le critiche - ha fatto le veci della red… - tendenzetv : 'Benedetta': perché nel daytime odierno di #Amici22: - ha spiegato come affrontare le critiche - ha fatto le veci d… - wantwaxiello : RT @raffynata: benedetta dice quasi sempre cose giuste e sensate,ma non dovete sempre partire in quarta per difenderla??,wax non ha fatto ni… -