Per il Papa niente Via Crucis al Colosseo | troppo freddo

Papa Francesco non parteciperà alla via Crucis al Colosseo. Per via del freddo intenso di questi giorni, fa sapere Vatican News, il Pontefice seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

