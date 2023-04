“Per fare fuori il marito”. la scoperta choc sulla moglie: la conferma dalle telecamere (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha tentato di uccidere il marito mischiando disgorgante alla limonata; una prassi che secondo l’accusa la donna, medico dermatologo di 46 anni, ha reiterato nel tempo arrivando ad offrire il cocktail venefico al marito per 3 volte alla settimana. A sostegno delle accuse, i video girati con una telecamera nascosta posizionata dall’uomo nella cucina di casa dopo aver avuto il sospetto che ci fosse qualcosa di strano nelle sue bevande. Il marito, infatti, spiega come: “Ho iniziato a notare un sapore chimico nella mia limonata. Alla fine ho sviluppato sintomi che mi hanno spinto ad andare dal medico: lui ha eseguito un esame e mi ha diagnosticato due ulcere allo stomaco, gastrite ed esofagite”. È successo in California, nel distretto di Orange Country famoso per essere abitato esclusivamente da coppie dell’upper class. La notizia, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha tentato di uccidere ilmischiando disgorgante alla limonata; una prassi che secondo l’accusa la donna, medico dermatologo di 46 anni, ha reiterato nel tempo arrivando ad offrire il cocktail venefico alper 3 volte alla settimana. A sostegno delle accuse, i video girati con una telecamera nascosta posizionata dall’uomo nella cucina di casa dopo aver avuto il sospetto che ci fosse qualcosa di strano nelle sue bevande. Il, infatti, spiega come: “Ho iniziato a notare un sapore chimico nella mia limonata. Alla fine ho sviluppato sintomi che mi hanno spinto ad andare dal medico: lui ha eseguito un esame e mi ha diagnosticato due ulcere allo stomaco, gastrite ed esofagite”. È successo in California, nel distretto di Orange Country famoso per essere abitato esclusivamente da coppie dell’upper class. La notizia, che ...

