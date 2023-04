Per accedere ai servizi della Pa ora basterà la carta d'identità (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Una proroga di due anni, fino al 2024. È la condizione che consentirà allo Spid di non sparire. La scadenza-spettro del 23 aprile, data in cui sarebbe dovuta scadere una volta per tutte è definitivamente allontanata. A questo scopo il governo ha stanziato 40 milioni, inclusi nel decreto Pnrr in discussione in Commissione Bilancio del Sanato, per permettere alla piattaforma di identità digitale di proseguire la propria attività anche per il 2024 e ai cittadini di connettersi con l'amministrazione pubblica al fine anche “di garantire la sostenibilità degli adeguamenti tecnologici richiesti ai soggetti gestori di Spid per la fornitura del servizio di identità digitale con nuove modalità operative imposte dalle misure del Pnrr”. Il contributo ha questo scopo: dovrà servire “per il ristoro dei costi sostenuti per l'adeguamento delle ... Leggi su agi (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Una proroga di due anni, fino al 2024. È la condizione che consentirà allo Spid di non sparire. La scadenza-spettro del 23 aprile, data in cui sarebbe dovuta scadere una volta per tutte è definitivamente allontanata. A questo scopo il governo ha stanziato 40 milioni, inclusi nel decreto Pnrr in discussione in Commissione Bilancio del Sanato, per permettere alla piattaforma didigitale di proseguire la propria attività anche per il 2024 e ai cittadini di connettersi con l'amministrazione pubblica al fine anche “di garantire la sostenibilità degli adeguamenti tecnologici richiesti ai soggetti gestori di Spid per la fornitura delo didigitale con nuove modalità operative imposte dalle misure del Pnrr”. Il contributo ha questo scopo: dovrà servire “per il ristoro dei costi sostenuti per l'adeguamento delle ...

