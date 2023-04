Pentagono in Allarme: diffusi i piani militari della Nato in Ucraina (Di venerdì 7 aprile 2023) Una fuga di notizie sta turbando il sonno di molti funzionari del Pentagono. Così come sottolineato sul New York Times, alcuni piani di guerra degli Stati Uniti e della Nato volti ad aiutare gli sforzi bellici dell’Ucraina nella guerra contro la Russia, sono apparsi nei giorni scorsi su alcuni social. Si tratta di documenti classificati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 7 aprile 2023) Una fuga di notizie sta turbando il sonno di molti funzionari del. Così come sottolineato sul New York Times, alcunidi guerra degli Stati Uniti evolti ad aiutare gli sforzi bellici dell’nella guerra contro la Russia, sono apparsi nei giorni scorsi su alcuni social. Si tratta di documenti classificati InsideOver.

