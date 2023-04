Pechino Express | Federica Pellegrini ed Enzo Miccio diventano gli idoli dei social | hanno fatto di tutto

(Di venerdì 7 aprile 2023) La puntata diha decretato i veri vincitori dei meme suieddi! Ogni volta che va in onda, i fan non possono far a meno di commentare creando tantissimi meme chevitalissimi in men che non si dica. Ad aver ottenuto il massimo successo online, sono stati la coppia degli Istruiti formati dalla professoressa di matematica Maria Rosaria Petoliccio e il suo collegiale Andrea Di Piero, eliminati dalle Attiviste. Anche gli Avvocati, prima di lasciare il programma, eliminati dagli Itali-Americani,regalato una scena che resterà negli annali di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Victoria Cabello ritorna a Pechino Express ed è subito show con Enzo Miccio - infoitcultura : Pechino express 2023, nessuna coppia eliminata - infoitcultura : Pechino Express, tappa 5: tra sorprese e barche vincono i “Novelli Sposi” - tuttopuntotv : Victoria Cabello ritorna a Pechino Express ed è subito show con Enzo Miccio: tutto quello che è successo nella quar… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La quinta puntata di #pechinoexpress si è chiusa senza eliminazioni. A vincere sono stati i Novelli Sposi, mentre Italo-Ameri… -

Nikita Pelizon e Helena Prestes sono state un duo scoppiettante adove hanno formato il duo Italia - Brasile. Una coppia che è riuscita a conquistare il quarto posto e l'antipatia di molti telespettatori, che le ricordano tutt'ora come coppia più ...Giungle impenetrabili, animali esotici e cacciatori di teste per la quinta Tappa nel Borneo Malese di, i cui concorrenti hanno dovuto percorrere ben 494 km in un viaggio dal villaggio di Kampung Giam a Sibu, passando per Lubok Antu. Tornata a correre per una volta soltanto, Victoria ...L'edizione di2023 è ormai giunta alla quinta puntata e gli appassionati del programma sono alla ricerca di informazioni sui concorrenti e su dove poter vedere il programma in TV o in streaming. In ...

Pechino Express 2023: anticipazioni sulla quinta puntata di oggi, 6 aprile La Gazzetta dello Sport

Ieri in onda su Sky Uno la quinta tappa del reality: scopri vincitori, busta nera e il grande ritorno di Victoria Cabello.La quinta puntata di Pechino Express si è chiusa senza eliminazioni. A vincere sono stati i Novelli Sposi, mentre Italo-Americani e Mediterranee sono a rischio eliminazione.