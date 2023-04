Pechino Express, è guerra tra Federica Pellegrini e Joe Bastianich: eppure in passato... (Di venerdì 7 aprile 2023) A Pechino Express è guerra aperta tra Federica Pellegrini e Joe Bastianich: tutti pensavano che avrebbero gatto squadra ma... Purtroppo non tutti hanno visto la nuovissima puntata di Pechino Express in quanto il programma va in onda su Sky. In assenza dell'abbonamento, c'è chi attende le anticipazioni e quindi, prima di parlarvi della guerra che si sono dichiarati i due concorrenti, faremo un passo indietro alla puntata precedente. Questa si era conclusa con l'eliminazione della coppia degli Avvocati che avevano accusato in passato gli Italo-Americani di aver aiutato le loro acerrime nemiche, le Mediterranee. Accusa che Joe Bastianich ed Andrea Belfiore non hanno per nulla digerito e si sono ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 7 aprile 2023) Aaperta trae Joe: tutti pensavano che avrebbero gatto squadra ma... Purtroppo non tutti hanno visto la nuovissima puntata diin quanto il programma va in onda su Sky. In assenza dell'abbonamento, c'è chi attende le anticipazioni e quindi, prima di parlarvi dellache si sono dichiarati i due concorrenti, faremo un passo indietro alla puntata precedente. Questa si era conclusa con l'eliminazione della coppia degli Avvocati che avevano accusato ingli Italo-Americani di aver aiutato le loro acerrime nemiche, le Mediterranee. Accusa che Joeed Andrea Belfiore non hanno per nulla digerito e si sono ...

