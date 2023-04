Pechino Express 2023 | le parole di Giorgia Soleri dopo il malore

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sin da quando la sua presenza aera stata annunciata,era una delle concorrenti più attese e in grado di suscitare curiosità tra i telespettatori, consapevoli di come un’esperienza come questa possa essere complessa e in grado di mettere alla prova anche i più sicuri di sé. Nel caso della poeta, non poteva che esserci preoccupazione per le malattie con cui sta combattendo da tempo, che condizionano pesantemente la sua quotidianità, vulvodinia ed endometriosi su tutte. Come era facile immaginare, le difficoltà non sono mancate e sono apparse evidenti nella puntata andata in onda giovedì 6 aprile. In questa occasione i concorrenti sono sbarcati nel Borneo Malese, un territorio che può essere affascinante da esplorare ma che nasconde parecchie ...