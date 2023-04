Pd | Zanda | ' Schlein ha dato la scossa | è un buon inizio ma è ancora una incognita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "E' troppo presto per dare un giudizio serio sulla segreteria di. I primi sondaggi non valgono nulla. E anche il cattivo risultato in Friuli conta poco. Quello che si può dire è chehaunaa un Partito democratico che sonnecchiava e ha portato via qualche voto ai 5 stelle, e questo è un. Ma Ellyuna". Lo dice Luigiin una intervista al 'Riformista'. Perchè è una? "Perchè enuncia questioni condivisibili ma sappiamomolto poco su cosa pensa in tema di economia, occupazione, sviluppo, giustizia, sicurezza. I grandi leader hanno una visione del futuro. ...