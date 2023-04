(Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "In bocca al lupo alla nuovadi @ellyesse.. Ora tutti al lavoro per battere la destra e ricostruire una sinistra di combattimento". Lo scrive su Twitter il deputato e coordinatore di Articolo 1 Arturo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Arturo_Scotto : In bocca al lupo alla nuova segreteria di @ellyesse. Autorevole, giovane, competente. Ora tutti al lavoro per batte… - Arturo_Scotto : RT @robersperanza: Buon lavoro alla segreteria nazionale del nuovo Pd che da oggi è al lavoro con Elly Schlein nella sfida di costruire l’a… - Tag43_ita : Nuovo cinema Nazareno La nascente segreteria Schlein potrebbe riservare molte sorprese. Prendono quota Andrea Pace… -

Per i rientranti di Articolo Uno c'è la delega al Lavoro, forse per Arturoo Alfredo D'... ALLA CULTURA UN ESTERNO D'AUTORE PER LADI ELLY SCHLEIN Una sorpresa molto interessante ...Il coordinatore dellasarà Marco Furfaro, con la delicata delega all'Informazione. Il ... Ai componenti di Articolo 1, rientrati nel Pd di Schlein, andrà il Lavoro, forse per Arturo. ...... presente alla Camera con una piccola pattuglia di tre deputati: Nico Stumpo, Arturoe Maria ...governatore dell'Emilia Romagna e ora attendono di capire che ruolo avrà Bonaccini nella...

Pd: Scotto, 'segreteria autorevole, giovane, competente' Il Tirreno Il Tirreno

“In bocca al lupo alla nuova segreteria di @ellyesse. Autorevole, giovane, competente. Ora tutti al lavoro per battere la destra e ricostruire una sinistra di combattimento”. Lo scrive su Twitter il ...La segreteria di Elly Schlein, 20 nomi di peso per tenere insieme tutte le anime del partito. Il quadro di Maria Scopece ...