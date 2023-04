Pd: Schlein, 'squadra segreteria solida, con rinnovamento e competenze specifiche' (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Una squadra solida, costruita su rinnovamento, apertura, competenze specifiche che abbiamo al nostro interno e guardando all'esterno". Lo ha spiegato Elly Schlein annunciando la nuova segreria del Pd. "Faremo altre scelte per costruire il quadro dell'unico partito non personale e per valorizzare le competenze interne", ha chiarito tra l'altro la segretaria dem. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Una, costruita su, apertura,che abbiamo al nostro interno e guardando all'esterno". Lo ha spiegato Ellyannunciando la nuova segreria del Pd. "Faremo altre scelte per costruire il quadro dell'unico partito non personale e per valorizzare leinterne", ha chiarito tra l'altro la segretaria dem.

