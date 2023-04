Pd | Manzi | ' priorità è povertà educativa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Ringrazio la segretaria per avermi accordato fiducia e le persone che mi hanno sostenuto e con cui ho ben lavorato in questi mesi: ci aspetta ancora tanta strada da fare. Nei prossimi mesi avremo tanti impegni e sono certa che, con la piena condivisione e nel massimo spirito di collaborazione dei gruppi parlamentari, potremo costruire una proposta alternativa credibile e forte che restituisca la scuola al ruolo che merita". Lo scrive su Facebook Irene, neo responsabile scuola, educazione dell'infanzia edel Pd. "Il tema della, in particolare, è un richiamo importante che sento forte, ancora di più, dopo i dati diffusi da Svimez nei giorni scorsi e che certificano come in una parte del nostro Paese la scuola perda troppi ragazzi. Un ...