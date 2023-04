Pd, Elly Schlein annuncia la segreteria: 20 componenti. Ci sono Bonafoni, Provenzano, Ruotolo, Zan, Serracchiani e Misiani (Di venerdì 7 aprile 2023) Venti componenti, divisi equamente tra donne e uomini. Elly Schlein ha annunciato nel corso di una diretta Instagram la nuova segreteria: Marta Bonafoni sarà la coordinatrice, Peppe Provenzano agli Esteri, Sandro Ruotolo all’Informazione e Cultura, Antonio Misiani all’Economia, Alessandro Zan ai Diritti, Debora Serracchiani alla Giustizia. L’Organizzazione è andata a Igor Taruffi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Venti, divisi equamente tra donne e uomini.hato nel corso di una diretta Instagram la nuova: Martasarà la coordinatrice, Peppeagli Esteri, Sandroall’Informazione e Cultura, Antonioall’Economia, Alessandro Zan ai Diritti, Deboraalla Giustizia. L’Organizzazione è andata a Igor Taruffi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

