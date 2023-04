**Pd: Cuperlo, 'Schlein non ha riconosciuto ricchezza differenze ma lavoreremo per coerenza'** (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro alla nuova segreteria. Elly Schlein aveva parlato di unità e pluralismo ma in realtà non si è voluta riconoscere la ricchezza delle differenze espresse dagli iscritti nel congresso dei circoli. lavoreremo lo stesso a un Pd più coraggioso e coerente". Lo scrive Gianni Cuperlo su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro alla nuova segreteria. Ellyaveva parlato di unità e pluralismo ma in realtà non si è voluta riconoscere ladelleespresse dagli iscritti nel congresso dei circoli.lo stesso a un Pd più coraggioso e coerente". Lo scrive Giannisu Twitter.

