Pd | Calenda | ' aspetto Schlein | le ho mandato le proposte ma non mi risponde'

Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Alla Schlein ho proposto il salario minimo, gliel'ho mandato, non ho avuto risposta, come il piano Sanità, ma anche lì. Vorrei parlare nel merito. Se no è un gioco di figurine". Lo ha detto Carlo Calenda a Tg1 Mattina. "aspetto lei. Sono disponibilissimo. Vorrei sapere cosa pensa sulle cose: sul termovalorizzatore, sui rigassificatori, sulle politiche energetiche, sul salario minimo -ha spiegato il leader di Azione-. Capisco che è appena arrivata, è complicato, ma sarebbe utile parlare nel dettaglio. Non c'è nessuna preclusione sulle battaglie da fare insieme, ma parliamo nel merito. Se no restano titoli".

