Pd, 21 nomi nella segreteria. Schlein: "Squadra di qualità confronto al governo" (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono 21 i componenti della segreteria del Pd varata da Elly Schlein. Tra questi, Marta Bonafoni sarà la coordinatrice, Peppe Provenzano agli Esteri, Sandro Ruotolo all'Informazione e Cultura, Antonio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono 21 i componenti delladel Pd varata da Elly. Tra questi, Marta Bonafoni sarà la coordinatrice, Peppe Provenzano agli Esteri, Sandro Ruotolo all'Informazione e Cultura, Antonio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPdabo : @OuroboroboruO @dipego @invento_nomi @colvieux Mi pare che lei si trovi più a suo agio tracciando confini netti ed… - BinaryOptionEU : RT 'Pd, 21 nomi nella segreteria. Schlein: 'Squadra di qualità confronto al governo' . #Adnkronos - DavideRTramonta : RT @obvIivion: a lezione il prof aveva spiegato cos’è il coccodrillo e ha detto che ogni redazione ha pronti questi coccodrilli per tutti i… - Seme92 : RT @pierpi13: 'Non è che io non sono cattolico e sono musulmano oppure buddhista. lo non sono niente, lo voglio precisare. Sono una persona… - BobbSiega : RT @pierpi13: 'Non è che io non sono cattolico e sono musulmano oppure buddhista. lo non sono niente, lo voglio precisare. Sono una persona… -