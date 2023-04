Pd, 21 nomi nella segreteria. Schlein: "Squadra di qualità confronto al governo" (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - Sono 21 i componenti della segreteria del Pd varata da Elly Schlein. Tra questi, Marta Bonafoni sarà la coordinatrice, Peppe Provenzano agli Esteri, Sandro Ruotolo all'Informazione e Cultura, Antonio Misiani all'Economia, Alessandro Zan ai Diritti, Debora Serracchiani alla Giustizia. L'Organizzazione è andata a Igor Taruffi. "Una Squadra di grande qualità se confrontata con chi è al governo del Paese - ha scandito Schlein presentando la sua segreteria - e che sfideremo su ognuno di quest terreni, continueremo a voler essere un problema per il governo di Giorgia Meloni". "Un giusto mix di rinnovamento, apertura, solidità e competenza allargando a mondi esterni. Ci aspetta un grande lavoro", ha scandito la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - Sono 21 i componenti delladel Pd varata da Elly. Tra questi, Marta Bonafoni sarà la coordinatrice, Peppe Provenzano agli Esteri, Sandro Ruotolo all'Informazione e Cultura, Antonio Misiani all'Ecoa, Alessandro Zan ai Diritti, Debora Serracchiani alla Giustizia. L'Organizzazione è andata a Igor Taruffi. "Unadi grandese confrontata con chi è aldel Paese - ha scanditopresentando la sua- e che sfideremo su ognuno di quest terreni, continueremo a voler essere un problema per ildi Giorgia Meloni". "Un giusto mix di rinnovamento, apertura, solidità e competenza allargando a mondi esterni. Ci aspetta un grande lavoro", ha scandito la ...

