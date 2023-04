Paura per Giancarlo Magalli: “Ha bisogno di soccorso”, richiesta d’aiuto urgente (Di venerdì 7 aprile 2023) Giancarlo Magalli Il ben noto conduttore televisivo ha bisogno di soccorso ed ha fatto una richiesta spassionata a chi potrebbe davvero dargli una mano. Giancarlo Magalli è uno dei presentatori più noti ed apprezzati dal pubblico italiano, ma in questo ultimo periodo non ha la visibilità che meriterebbe. Infatti, sembra proprio che l’azienda Rai lo stia ignorando da diverso tempo. Per questa ragione, Magalli ha fatto un appello a cuore aperto durante un’intervista alla rivista Chi, dicendo: “Mi piacerebbe un talk stile David Letterman Show, quello mi manca. Oppure essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tú sí que vales, a Mediaset, visto che in Rai non mi chiamano”. Inoltre, Giancarlo ha anche ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 aprile 2023)Il ben noto conduttore televisivo hadied ha fatto unaspassionata a chi potrebbe davvero dargli una mano.è uno dei presentatori più noti ed apprezzati dal pubblico italiano, ma in questo ultimo periodo non ha la visibilità che meriterebbe. Infatti, sembra proprio che l’azienda Rai lo stia ignorando da diverso tempo. Per questa ragione,ha fatto un appello a cuore aperto durante un’intervista alla rivista Chi, dicendo: “Mi piacerebbe un talk stile David Letterman Show, quello mi manca. Oppure essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tú sí que vales, a Mediaset, visto che in Rai non mi chiamano”. Inoltre,ha anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : - Il 27 marzo #Ronaldo e i suoi legali arriveranno a #Torino con richieste danni da paura per la #Juventus ? - Il C… - michele_geraci : La #Russia ha gia abbandonato il $ per il suo commercio con la Cina (grafico) e, ovviamente dopo che gli #USA gli h… - MarcoFattorini : «Putin non usa il cellulare né internet, vive in una sorta di vuoto informativo. Si è protetto dal mondo con ogni b… - Lalla_g_k : RT @il_nordico: A volte la paura di non farcela è grande, ma il rimpianto per non averci provato può esserlo molto di più. - iam_marria : RT @temperamentofre: io che vado a rovinare tutto per paura di rovinare tutto -