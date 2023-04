Paura ai Castelli | albero crolla su un’auto | ferite due persone | una è grave FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023) Momenti diquelli vissuti ieri a Castel Gandolfo, più precisamente sulla Strada Provinciale 140, all’altezza del km 2 di viale A. Costa. È qui che un grossoè caduto sumobile, che in quel momento stava transitando: all’interno della vettura due, che sono rimaste incastrate tra le lamiere e messe in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il fatto è accaduto ieri sera, poco prima delle 23.suin transito a Castel Gandolfo In data 6 aprile alle ore 22e50 circa , la S.O. ha inviato la squadra vvf di Marino (15/A) con al seguito l’autoscala e l’autogru ,a Castel Gandolfo ,sulla S.P. 140 all’altezza del KM 2 di viale A.Costa , per undi grosse dimensioni caduto su ...