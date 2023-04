Pastiera napoletana con crema pasticcera (Di venerdì 7 aprile 2023) La Pastiera napoletana è una tradizione pasquale molto amata dai napoletani fin dal 1600. Questo dolce napoletano è composto da una varietà di ingredienti, tra cui la ricotta e gli agrumi, e si ritiene che porti fortuna a coloro che ne assaggiano il sapore dai mille aromi. Noi oggi vi proponiamo la versione con crema pasticcera, rispetto a quella classica ha un sapore più delicato e una consistenza più cremosa. Vediamo come si prepara. La pasta frolla Gli ingredienti per la pasta frolla sono: 1 cucchiaino di lievito per dolci 195 gr di zucchero 1 bustina di vanillina 225 gr di burro 450 gr di farina 00 3 uova La preparazione In un robot da cucina versiamo burro e la farina. Facciamo andare la macchina fino a ottenere un composto sabbioso, dopodiché aggiungiamo la vanillina, lo zucchero, il lievito e le uova. Poi ... Leggi su donnaup (Di venerdì 7 aprile 2023) Laè una tradizione pasquale molto amata dai napoletani fin dal 1600. Questo dolce napoletano è composto da una varietà di ingredienti, tra cui la ricotta e gli agrumi, e si ritiene che porti fortuna a coloro che ne assaggiano il sapore dai mille aromi. Noi oggi vi proponiamo la versione con, rispetto a quella classica ha un sapore più delicato e una consistenza più cremosa. Vediamo come si prepara. La pasta frolla Gli ingredienti per la pasta frolla sono: 1 cucchiaino di lievito per dolci 195 gr di zucchero 1 bustina di vanillina 225 gr di burro 450 gr di farina 00 3 uova La preparazione In un robot da cucina versiamo burro e la farina. Facciamo andare la macchina fino a ottenere un composto sabbioso, dopodiché aggiungiamo la vanillina, lo zucchero, il lievito e le uova. Poi ...

