(Di venerdì 7 aprile 2023) Vittorioha incontrato Silvio"poco prima del ricovero e ho accolto la sua eredità rispetto a quello che sarà il futuro", spiega il sottosegretario nel corso della puntata di venerdì 7 aprile di Un Giorno da Pecora, su Radio 1 Rai. Intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro,spiega che "non ne uscirà unpolitico ma unuomo, lui ha una profonda antipatia per la politica, la sua categoria preferita è l'amicizia".è ricoverato da due giorni per un'infezione polmonare in un quadro clinico caratterizzato da una forma di leucemia cronica. Come tornerà in campo il Cavaliere? "Ora comincia unsi occuperà più della famiglia che dalla politica. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Passaggio storico', #Sgarbi spiazza tutti: chi può essere l'erede di #Berlusconi #7aprile #iltempoquotidiano… - GiovanniBenass7 : @La7tv Premettendo che il Italia si dovrebbe cercare di superare la polemica fascismo/antifascismo, le dichiarazion… - STEFANO87245873 : @ComunistaRosso Ora la borghesia non esiste quasi più. Il passaggio storico e vincente è dai lavoratori ai consumat… - emilio_mellone : RT @VoceGiallorossa: ??Dallo storico rimprovero di Mazzone al passaggio al grande Valencia: tanti auguri Amedeo. GRAFICA! #ASRoma #Vocegial… - VoceGiallorossa : ??Dallo storico rimprovero di Mazzone al passaggio al grande Valencia: tanti auguri Amedeo. GRAFICA! #ASRoma… -

Alle prese con le grandi trasformazioni del settore "Ci troviamo di fronte a un' si legge nel documento 'decisivo per il lavoro, per il credito, per la finanza, per l'economia e, in ...Agisce da Signore e con i suoi appelli non ci lascia vagare nel buio, nel contestoin cui ... "Come nel lontano 25 marzo 1529 si sono miracolosa - mente sciolte le catene aldel ...Agisce da Signore e con i suoi appelli non ci lascia vagare nel buio, nel contestoin cui ... Come nel lontano 25 marzo 1529 si sono miracolosamente sciolte le catene aldel Crocifisso,...

Auto storiche: Mille Miglia, passaggio e sosta a Vinci il 15 giugno Nove da Firenze

Come tornerà in campo il Cavaliere "Ora comincia un passaggio storico: Berlusconi si occuperà più della famiglia che dalla politica. Dieci giorni fa m’ha detto che vorrebbe fare un partito ...Molto critica è anche la posizione della federazione modenese di Rifondazione Comunista che arriva persino a chiedere al prefetto di Modena di non autorizzare il passaggio di questa ... manifestazioni ...