Pasqua quasi "normale": 25% in viaggio, 1/2 mln in agriturismo, spesa alimentare di 1,2mld (Di venerdì 7 aprile 2023) Una Pasqua da ritorno alla normalità, dopo gli anni bui della congiuntura pandemica: secondo i report di Coldiretti, ConfCooperative e Assoturismo saranno in viaggio il 25% degli italiani, mezzo milione di persone ha già prenotato in agriturismo e la spesa alimentare supera il miliardo di euro complessivo (con un rincaro attorno il 10%). Ma andiamo con ordine. I numeri della Pasqua 2023 Per prima cosa, gli italiani che saranno in viaggio in questa Pasqua 2023: secondo l'analisi Coldiretti/Ixe' quasi un italiano su 1 quattro (24%) ha scelto di mettersi in viaggio nel weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata. E' quanto emerge ...

