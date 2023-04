Pasqua, porte aperte a Castel Nuovo, Pan e Complesso dell’Annunziata (Di venerdì 7 aprile 2023) In occasione delle festivita’ Pasquali numerose sono le iniziative e le opportunita’ per visitare i luoghi della cultura e dell’arte di Napoli. Un weekend da trascorre all’aria aperta, passeggiando nel centro storico e visitando i numerosi e splendidi monumenti cittadini. In particolare, sara’ assicurata l’apertura del Castel Nuovo domenica dalle 9.00 alle 13.30 e lunedi’ in albis fino alle 18.30. Il Pan – Palazzo delle Arti di Napoli, con sede nel settecentesco Palazzo Roccella, sara’ aperto per l’intero fine settimana dalle 9.30 alle 20.30, ad accezione della domenica di Pasqua con chiusura alle ore 14.00. Nella sola mattinata di sabato, invece, sara’ aperto il magnifico Complesso Monumentale dell’Annunziata, mentre la Chiesa di San Severo al Pendino sara’ visitabile fino alle ore ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 aprile 2023) In occasione delle festivita’li numerose sono le iniziative e le opportunita’ per visitare i luoghi della cultura e dell’arte di Napoli. Un weekend da trascorre all’aria aperta, passeggiando nel centro storico e visitando i numerosi e splendidi monumenti cittadini. In particolare, sara’ assicurata l’apertura deldomenica dalle 9.00 alle 13.30 e lunedi’ in albis fino alle 18.30. Il Pan – Palazzo delle Arti di Napoli, con sede nel settecentesco Palazzo Roccella, sara’ aperto per l’intero fine settimana dalle 9.30 alle 20.30, ad accezione della domenica dicon chiusura alle ore 14.00. Nella sola mattinata di sabato, invece, sara’ aperto il magnificoMonumentale, mentre la Chiesa di San Severo al Pendino sara’ visitabile fino alle ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : C'è bisogno che Cristo torni a bussare alle nostre porte chiuse dalla paura. C'è il desiderio che, come agli Aposto… - NewsletterLeggo : Pasqua è alle porte: siete pronti per la caccia agli affari? ?? A - mrcrto : RT @ComunediBergamo: Da @BergamoStoria passando per @GAMeCBergamo, @La_Carrara, @ortobotanicoBG e le mostre del Palazzo della ragione e del… - sorriso1971 : RT @visit_lazio: Il weekend di Pasqua è alle porte. Quanti di voi sono ancora alla ricerca di un luogo da visitare con amici e parenti? La… - GAMeCBergamo : RT @ComunediBergamo: Da @BergamoStoria passando per @GAMeCBergamo, @La_Carrara, @ortobotanicoBG e le mostre del Palazzo della ragione e del… -