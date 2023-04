Pasqua – Papa Francesco non parteciperà alla via Crucis (Di venerdì 7 aprile 2023) al Colosseo – Papa Francesco non parteciperà alla via Crucis al Colosseo. Per via del freddo intenso di questi giorni, fa sapere Vatican News, il Pontefice seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo. (Enu/ Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023) al Colosseo –nonviaal Colosseo. Per via del freddo intenso di questi giorni, fa sapere Vatican News, il Pontefice seguirà la Viadi questa sera da Casa Santa Marta, unendosipreghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo. (Enu/ Dire)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : .@BlobRai3 - Francesco. “Io credo in Dio, non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio” Special… - vaticannews_it : 'Il disarmo integrale non è un’utopia' Il #Papa riflette sul significato della #Pasqua di Risurrezione in un messag… - Radio1Rai : #Pasqua I riti della #SettimanaSanta. Oggi Papa Francesco celebrerà la #Passione e la #ViaCrucis. Ieri la visita al… - UgoBaroni : RT @tempoweb: Niente #ViaCrucis per #PapaFrancesco. “Freddo intenso”, i motivi dell’assenza #roma #7aprile #iltempoquotidiano https://t.co… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'La vicenda di Gesù ha sempre scosso le coscienze di coloro che si sono posti in dialogo con i suoi insegnamenti' @France… -