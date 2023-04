Negli ultimi anni, la comunità cristiana in, a maggioranza musulmana, è stata oggetto di discriminazioni e di diversi attacchi da parte di militanti islamici. I cattolici rappresentano ...... in vista dei mondiali che si terranno da fine agosto tra Giappone, Filippine e. Sul ... che tornavano in città per la, stare insieme, fare le vasche lungo il corso dopo la ...... provenienti anche da aree complicate come il Myanmar, il Burundi, l'. "Ci siamo, ci siamo ... Accostarsi al confessionale è particolarmente importante in preparazione alla. "Sì, ma ...

Pasqua, in Indonesia torna la secolare processione con le barche

Roma, 7 apr. (askanews) - Migliaia di pellegrini cattolici hanno partecipato a una processione pasquale in acqua al largo dell'Indonesia orientale; una tradizione secolare ripresa quest'anno dopo tre ...