Pasqua, il Papa stasera alla Via Crucis al Colosseo (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Le guerre nel mondo saranno certamente al centro della Via Crucis del Papa al Colosseo. Bergoglio, ricoverato mercoledì scorso al Gemelli per una “bronchite su base infettiva” e dimesso sabato scorso, non ha voluto rinunciare ai Riti della Settimana Santa e stasera, dalle 21.15, sarà al Colosseo per presiedere la Via Crucis che sarà trasmessa in mondovisione. I testi delle meditazioni delle quattordici stazioni saranno resi noti nel pomeriggio. Il Vaticano quest’anno non ha anticipato i testi. Ma con molta probabilità saranno le vittime dei Paesi in guerra a portare la Croce nelle diverse stazioni. “Quest’anno – riflette con l’Adnkronos don Stefano Caprio, tra i più grandi conoscitori del mondo russo e del Patriarcato di Mosca in Italia – nella Via ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Le guerre nel mondo saranno certamente al centro della Viadelal. Bergoglio, ricoverato mercoledì scorso al Gemelli per una “bronchite su base infettiva” e dimesso sabato scorso, non ha voluto rinunciare ai Riti della Settimana Santa e, dalle 21.15, sarà alper presiedere la Viache sarà trasmessa in mondovisione. I testi delle meditazioni delle quattordici stazioni saranno resi noti nel pomeriggio. Il Vaticano quest’anno non ha anticipato i testi. Ma con molta probabilità saranno le vittime dei Paesi in guerra a portare la Croce nelle diverse stazioni. “Quest’anno – riflette con l’Adnkronos don Stefano Caprio, tra i più grandi conoscitori del mondo russo e del Patriarcato di Mosca in Italia – nella Via ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : .@BlobRai3 - Francesco. “Io credo in Dio, non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio” Special… - fanpage : #PapaFrancesco ha fatto visita ai bimbi malati al reparto di Oncologia del Gemelli. Una carezza e tanti doni per i… - vaticannews_it : 'Il disarmo integrale non è un’utopia' Il #Papa riflette sul significato della #Pasqua di Risurrezione in un messag… - infoitinterno : Pasqua, il Papa stasera alla Via Crucis al Colosseo - fisco24_info : Pasqua, il Papa stasera alla Via Crucis al Colosseo: (Adnkronos) - Con molta probabilità saranno le vittime dei Pae… -