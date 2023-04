Pasqua, il Papa stasera alla Via Crucis al Colosseo (Di venerdì 7 aprile 2023) Con molta probabilità saranno le vittime dei Paesi in guerra a portare la Croce nelle diverse stazioni Le guerre nel mondo saranno certamente al centro della Via Crucis del Papa al Colosseo. Bergoglio, ricoverato mercoledì scorso al Gemelli per una “bronchite su base infettiva” e dimesso sabato scorso, non ha voluto rinunciare ai Riti della Settimana Santa e stasera, dalle 21.15, sarà al Colosseo per presiedere la Via Crucis che sarà trasmessa in mondovisione. I testi delle meditazioni delle quattordici stazioni saranno resi noti nel pomeriggio. Il Vaticano quest’anno non ha anticipato i testi. Ma con molta probabilità saranno le vittime dei Paesi in guerra a portare la Croce nelle diverse stazioni. “Quest’anno – riflette con l’Adnkronos don Stefano Caprio, tra i più grandi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Con molta probabilità saranno le vittime dei Paesi in guerra a portare la Croce nelle diverse stazioni Le guerre nel mondo saranno certamente al centro della Viadelal. Bergoglio, ricoverato mercoledì scorso al Gemelli per una “bronchite su base infettiva” e dimesso sabato scorso, non ha voluto rinunciare ai Riti della Settimana Santa e, dalle 21.15, sarà alper presiedere la Viache sarà trasmessa in mondovisione. I testi delle meditazioni delle quattordici stazioni saranno resi noti nel pomeriggio. Il Vaticano quest’anno non ha anticipato i testi. Ma con molta probabilità saranno le vittime dei Paesi in guerra a portare la Croce nelle diverse stazioni. “Quest’anno – riflette con l’Adnkronos don Stefano Caprio, tra i più grandi ...

