(Di venerdì 7 aprile 2023) Saranno 6,4gli ospiti deiitaliani per questa2023, un numero in crescita rispetto al trend registrato lo scorso anno ma soprattutto tornato ai livelli del 2019 per una ...

A rivelarlo è l'Ufficio studi di- Confcommercio, nell'indagine sulle aspettative dei ristoratori italiani pere Pasquetta. Nello specifico, il numero delle attività aperte nel ...Per il lunedì dell'Angelo, gli analisti di- Confcommercio stimano in 234 milioni di euro la spesa complessiva. ."I consumi attesi nella ristorazione per i giorni die Pasquetta ...... la maggioranza boccia l'istituzione dei Quartieri Santarcangelo, aaperti al pubblico Met e ... la stagione turistica entra nel vivo con le festività pasquali SILB -incontra la Santanchè: ...

Pasqua: Fipe, oltre 6 milioni di clienti nei ristoranti - Economia Agenzia ANSA

Saranno 6,4 milioni gli ospiti dei ristoranti italiani per questa Pasqua 2023, un numero in crescita rispetto al trend registrato lo scorso anno ma soprattutto tornato ai livelli del 2019. A rivelarlo ...A rivelarlo è l'Ufficio studi di Fipe-Confcommercio, nell'indagine sulle aspettative dei ristoratori italiani per Pasqua e Pasquetta. Nello specifico, il numero delle attività aperte nel finesettimana ...