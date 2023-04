Pasqua con sorpresa o senza? Ma se la Strega non fa il suo… (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiC’è una sola strada da seguire, una via imboccata raramente in stagione dalla Strega: quella della vittoria. Le due partite casalinghe, contro Spal e Reggina, dovranno necessariamente fruttare sei punti al Benevento, per evitare di ritrovarsi con entrambi i piedi in serie C. senza i tre punti al triplice fischio, ogni altro ragionamento sarà vano. A sette giornate dal termine regolamentare del campionato, i giallorossi hanno l’obbligo di iniziare a correre per provare ad agganciare almeno il treno play out e per cercare di evitare la caduta nel baratro. Cinque le lunghezze da colmare rispetto al Perugia quartultimo, anche se lo scontro diretto vinto all’andata al Ciro Vigorito (0-2) pone gli umbri in una condizione di ulteriore vantaggio. L’ultimo turno di serie B, però, vedrà proprio il confronto tra la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiC’è una sola strada da seguire, una via imboccata raramente in stagione dalla: quella della vittoria. Le due partite casalinghe, contro Spal e Reggina, dovranno necessariamente fruttare sei punti al Benevento, per evitare di ritrovarsi con entrambi i piedi in serie C.i tre punti al triplice fischio, ogni altro ragionamento sarà vano. A sette giornate dal termine regolamentare del campionato, i giallorossi hanno l’obbligo di iniziare a correre per provare ad agganciare almeno il treno play out e per cercare di evitare la caduta nel baratro. Cinque le lunghezze da colmare rispetto al Perugia quartultimo, anche se lo scontro diretto vinto all’andata al Ciro Vigorito (0-2) pone gli umbri in una condizione di ulteriore vantaggio. L’ultimo turno di serie B, però, vedrà proprio il confronto tra la ...

