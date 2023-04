Pasqua Coldiretti | un italiano su 4 in viaggio per le feste

(Di venerdì 7 aprile 2023) – Quasi unsu 1 quattro (24%) ha scelto di mettersi innel weekend diper raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata. E’ quanto emerge dall’analisi/Ixe’ che evidenzia la voglia di evasione degli italiani nonostante il ritorno improvviso del freddo e le preoccupazioni per la guerra in Ucraina. Le mete preferite – sottolinea la– restano quelle lungo la Penisola che consentono di ottimizzare il tempo limitato a disposizione, con la quasi totalità dei vacanzieri (95%) che ha scelto una destinazione nazionale, dal mare alle città d’arte fino alla campagna e alla montagna. Gettonatissimi gli agriturismi dove secondo Campagna Amica Terranostra saranno oltre mezzo milione le presenze degli italiani spinti dalla voglia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cremaonline : Coldiretti, 'tutto esaurito negli agriturismi per Pasqua' - icittadini : Coldiretti. Pasqua: un alessandrino su quattro in viaggio nel primo ponte di primavera - qn_lanazione : Coldiretti Toscana: in 100mila in agriturismo per i pranzi di Pasqua e Pasquetta - tusciatimes : Pasqua, Coldiretti: 'Carne di agnello in quattro tavole su dieci' - - Agricolae1 : Pasqua: @coldiretti, domani sabato 8/4 sfilano i dolci regionali -

La scelta della campagna come meta è una tendenza favorita anche dal calendario di una "alta" " spiega- , in primavera con il risveglio della natura che riguarda piante, fiori e ......turisti stranieri che pranzeranno fuori ain un ristorante o in un agriturismo, anche se la maggioranza lo consumera' a casa proprio a degli amici e parenti, secondo le stime della. ......(24%) ha scelto di mettersi in viaggio nel weekend diper raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata. E' quanto emerge dall'analisi/Ixè ...

Pasqua | Coldiretti Lariana: "La colomba batte le uova di cioccolato" Lecco Notizie

Turismo Pasqua in Italia, numeri in crescita, tornano in massa gli stranieri. Ne abbiamo parlato a Società Anno Zero, su Radio Cusano Campus, con il direttore di Campagna Amica di Coldiretti, Carmelo ...Quasi un italiano su 1 quattro (24%) ha scelto di mettersi in viaggio nel weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata. E’ quanto ...