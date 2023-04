Pasqua | boom di turisti nelle città d’arte | oltre 1 | 7 milioni le presenze

(Di venerdì 7 aprile 2023) La2023, anche con il freddo e in alcuni casi la pioggia, certifica il potere trainante delleper il turismo italiano e il fascino delle mete culturali del Belpaese per i visitatori stranieri. Non solo Roma, Firenze, Venezia, Milano ma anche Napoli, Palermo, Torino, Pisa, Bologna, Ferrara, Pompei. E come dimenticare Bergamo e Brescia, Pesaro e Agrigento, capitali della Cultura 2023, 2024 e 2025, e tutte le altre (l’elenco dato che siamo in Italia è assolutamente parziale!)… Secondo un’indagine realizzata per2023 da Cst Centro studici per Assoturismo Confesercenti saranno infatti1,7lenei centri del turismo culturale, con un incremento di circa 190 mila pernottamenti rispetto alla ...

Anche se il meteo non aiutera', si prevede infatti freddo e in qualche caso anche pioggia, la2023 promette di riportare finalmente il turismo al periodo pre pandemico e forse anche un pochino piu' in su'. Sono infatti tutte piu' che buone le previsioni degli operatori, nonostante i ...La scelta della campagna come meta è una tendenza favorita anche dal calendario di una 'alta', in primavera con il risveglio della natura che riguarda piante, fiori e uccelli migratori, ...Sono questi i risultati di un'indagine realizzata per2023 da CST Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. Le città d'arte sono solitamente le mete preferite dai viaggiatori ...

