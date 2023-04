Pasqua, animalisti contro la mattanza degli agnelli. Di chi è la colpa? Del governo Meloni… (Di venerdì 7 aprile 2023) Gli animalisti italiani si scagliano, come ogni anno, a Pasqua, contro la ‘mattanza’ di agnelli per le celebrazioni religiose. Alleanza Animalista ricorda che “sono circa due milioni gli agnelli e i capretti ogni anno sgozzati in Italia, 300.000 solamente nel periodo Pasquale. Di questi, oltre 750.000 sono importati dall’estero e deportati in condizioni orribili, con viaggi fino a 32 ore senza cibo né acqua, ammassati gli uni sugli altri, morti o morenti a causa degli schiacciamenti, con le zampe incastrate, feriti, terrorizzati. Molti non arrivano vivi al mattatoio. Nessuna ‘festa’ può definirsi tale con una vittima nel piatto”. Pasqua, la battaglia animalista per salvare gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Gliitaliani si scagliano, come ogni anno, ala ‘’ diper le celebrazioni religiose. Alleanza Animalista ricorda che “sono circa due milioni glie i capretti ogni anno sgozzati in Italia, 300.000 solamente nel periodole. Di questi, oltre 750.000 sono importati dall’estero e deportati in condizioni orribili, con viaggi fino a 32 ore senza cibo né acqua, ammassati gli uni sugli altri, morti o morenti a causaschiacciamenti, con le zampe incastrate, feriti, terrorizzati. Molti non arrivano vivi al mattatoio. Nessuna ‘festa’ può definirsi tale con una vittima nel piatto”., la battaglia animalista per salvare gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HelpConsumatori : #Pasqua, Animalisti denunciano: #agnelli vivi trasportati in condizioni di viaggio pessime - andreastoolbox : Nichelino, animalisti contro la 'strage degli agnelli' di Pasqua: 'E' un'offesa alla vita' #animalisti #Nichelino,… - FanellaNazareno : RT @juumped9: ma quanto cazzo devono impazzire gli animalisti di merda per i massacri di agnelli e capretti sotto pasqua, sborro - IvanaDanieli : RT @Animalistiitaly: A PASQUA NON MANGIARE UN BAMBINO: ANIMALISTI ITALIANI ONLUS SALVA LA VITA A 10 AGNELLI. Dopo la sensibilizzazione in p… - Donatel09064683 : RT @Animalistiitaly: A PASQUA NON MANGIARE UN BAMBINO: ANIMALISTI ITALIANI ONLUS SALVA LA VITA A 10 AGNELLI. Dopo la sensibilizzazione in p… -