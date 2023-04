Pasqua al freddo ma il record di arrivi dall' estero riscalda i conti del turismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Anche se il meteo non aiuterà, si prevede infatti freddo e in qualche caso anche pioggia, la Pasqua 2023 promette d… - ilgiornale : #PapaFrancesco non sarà presente alla tradizionale #ViaCrucis del venerdì santo che si terrà al Colosseo nella sera… - paoloangeloRF : Pasqua più fredda di Natale, in Alto Adige meleti ghiacciati. FOTO - Hades_2098 : RT @mariacr28250504: Buongiornoe buon venerdì. Silenzio e freddo anche stamattina. Solo la luna a far da compagnia al primo caffè sempre co… - UgoBaroni : RT @tempoweb: Niente #ViaCrucis per #PapaFrancesco. “Freddo intenso”, i motivi dell’assenza #roma #7aprile #iltempoquotidiano https://t.co… -

AGI - Per via delintenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa ...ha fatto contattare invitandolo per un incontro che dovrebbe avvenire dopo. ...... Arianna Zedda Buone nuove arrivano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu per le previsioni meteorologiche del ponte festivo : aci sarà un po' die qualche ...Quasi un italiano su 1 quattro (24%) ha scelto di mettersi in viaggio nel weekend diper raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata. ...dele ...

Freddo record, Roma riaccende i termosifoni per Pasqua Repubblica Roma

AGI - Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà ... Il Pontefice lo ha fatto contattare invitandolo per un incontro che dovrebbe avvenire dopo Pasqua. Lampedusa, dieci anni fa ...Anche nella giornata di domani, 8 aprile, sabato che precede la Pasqua, il freddo fuori stagione di questi giorni la farà da padrone, con temperature ancora in qualche caso inferiori alle medie ...