Parte la sfida Ue alla legge anti lgbt di Orbán. Ma Meloni sfila via l'Italia (Di venerdì 7 aprile 2023) Il 13 febbraio di quest'anno " dunque con il governo Meloni ormai in carica " il ricorso della Commissione è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Ue e da allora è stato aperto un ventaglio ... Leggi su editorialedomani (Di venerdì 7 aprile 2023) Il 13 febbraio di quest'anno " dunque con il governoormai in carica " il ricorso della Commissione è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Ue e da allora è stato aperto un ventaglio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmqpiena : RT @Sofiajeanne: L'Italia di @GiorgiaMeloni contro i diritti della persona aggrediti in Ungheria. Brutto segnale. Parte la sfida Ue alla… - Sofiajeanne : L'Italia di @GiorgiaMeloni contro i diritti della persona aggrediti in Ungheria. Brutto segnale. Parte la sfida U… - fillycarre : @GabrieleIuvina1 Che c’entra Biden? Qui il problema sono le weak leadership UE che non hanno capito nulla della sfi… - eleninac72 : @DSantanche La vera sfida resta uscire da euro ed UE. C'e' poco da fare, una volta tolte le catene, si vola, a tutt… -

Parte la sfida Ue alla legge anti lgbt di Orbán. Ma Meloni sfila via l'Italia Una sfida legale alla quale prende parte, oltre a Bruxelles, anche più della metà degli stati membri dell'Ue. Si è convinta la Germania, ha aderito la Francia. E l'Italia L'Italia invece non ... Polonia - Ucraina: sicuri che il futuro 'Anschluss' sia solo propaganda russa ... costituirebbe un'altra sfida a Mosca: nessuno può infatti ... la variante più probabile è appunto quella di una parte orientale dell'... si aggirerebbe la questione dell'ingresso dell'ucraina nella UE e ... Ok alle assunzioni nella Pa, 2.100 nelle forze dell'ordine ...ultime bozze ipotizzavano anche una ricognizione annuale da parte ...subbuglio e si rischia una nuova procedura di infrazione dall'Ue. ... intensificare quelle pratiche che possono farci vincere la sfida ... Unalegale alla quale prende, oltre a Bruxelles, anche più della metà degli stati membri dell'. Si è convinta la Germania, ha aderito la Francia. E l'Italia L'Italia invece non ...... costituirebbe un'altraa Mosca: nessuno può infatti ... la variante più probabile è appunto quella di unaorientale dell'... si aggirerebbe la questione dell'ingresso dell'ucraina nellae ......ultime bozze ipotizzavano anche una ricognizione annuale da...subbuglio e si rischia una nuova procedura di infrazione dall'. ... intensificare quelle pratiche che possono farci vincere la... Caso tunzella, Campobasso si divide e spunta pure il sondaggio Primo Piano Molise