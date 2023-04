Parolo: «Inter, è tutto complicato. Onana? Pesano più altri errori» (Di venerdì 7 aprile 2023) Marco Parolo, tra gli altri (vedi articolo), ha parlato al termine di Salernitana-Inter a Dazn. Il suo ragionamento salva André Onana per un motivo. errori ? Marco Parolo, a Dazn, ha fatto la sua disamina di Salernitana-Inter: «Partita difficile per Lukaku perché ha avuto le occasioni ma non ha fiducia e sicurezza dei suoi mezzi. In questo momento tutto è complicato. Errore di Onana? Pesa più altro. Difficilmente un portiere si trova a fronteggiare situazioni del genere, anche in allenamento, e non te lo aspetti. La palla poi dopo è forte. Per me Pesano di più gli errori di Lukaku, i 25 tiri con un solo gol. Doveva essere l’1-3 il gol di Candreva. Lukaku deve essere titolare a Lisbona ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Marco, tra gli(vedi articolo), ha parlato al termine di Salernitana-a Dazn. Il suo ragionamento salva Andréper un motivo.? Marco, a Dazn, ha fatto la sua disamina di Salernitana-: «Partita difficile per Lukaku perché ha avuto le occasioni ma non ha fiducia e sicurezza dei suoi mezzi. In questo momento. Errore di? Pesa più altro. Difficilmente un portiere si trova a fronteggiare situazioni del genere, anche in allenamento, e non te lo aspetti. La palla poi dopo è forte. Per medi più glidi Lukaku, i 25 tiri con un solo gol. Doveva essere l’1-3 il gol di Candreva. Lukaku deve essere titolare a Lisbona ...

