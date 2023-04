“Parole pessime”. Fuoco amico su Calenda, il Terzo Polo si sfalda (Di venerdì 7 aprile 2023) “Se Silvio Berlusconi si allontanasse dalla politica sarebbe la fine della Seconda Repubblica, perché Berlusconi l'ha rappresentata nel bene e nel male”. Le Parole di Carlo Calenda al Tg1 Mattina sul leader di Forza Italia, in terapia intensiva per una polmonite (soffre da tempo di leucemia), hanno scatenato le reazioni del mondo della politica. Ma le accuse al leader del Terzo Polo non sono arrivate soltanto dall'esterno e dagli altri partiti, ma anche all'interno dello stesso campo. “Le Parole di Carlo Calenda su Berlusconi sono davvero pessime. Capisco l'indignazione di Barelli” la stilettata del deputato di Azione-Iv Roberto Giachetti. A Giachetti ha risposto il deputato Matteo Richetti: “Carlo Calenda ha augurato pronta e piena guarigione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) “Se Silvio Berlusconi si allontanasse dalla politica sarebbe la fine della Seconda Repubblica, perché Berlusconi l'ha rappresentata nel bene e nel male”. Ledi Carloal Tg1 Mattina sul leader di Forza Italia, in terapia intensiva per una polmonite (soffre da tempo di leucemia), hanno scatenato le reazioni del mondo della politica. Ma le accuse al leader delnon sono arrivate soltanto dall'esterno e dagli altri partiti, ma anche all'interno dello stesso campo. “Ledi Carlosu Berlusconi sono davvero. Capisco l'indignazione di Barelli” la stilettata del deputato di Azione-Iv Roberto Giachetti. A Giachetti ha risposto il deputato Matteo Richetti: “Carloha augurato pronta e piena guarigione ...

