Parma, la nota del club: "Ritardo Irpef? Società in buona fede, inconveniente per scadenza anticipata" (Di venerdì 7 aprile 2023) Nelle ultime ore alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia dell'indagine della Procura federale in merito al ritardato versamento delle ritenute Irpef del mese di febbraio da parte del Parma. Adesso il club emiliano, attraverso un comunicato, ha voluto chiarire la propria posizione: "Il Ritardo è relativo ad una scadenza federale che, a differenza di tutti gli altri mesi, per il solo termine di marzo è anticipata rispetto a quella fiscale, elemento che ha creato un disallineamento. A testimonianza dell'assoluta buona fede, il club, nel momento in cui ha realizzato l'inconveniente, ha tempestivamente informato gli organi federali e ha immediatamente assolto ai ...

