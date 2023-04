Parma 360 | il festival della creatività contemporanea che contamina la città | dal tributo a Basilico alle sculture di Bombardieri

(Di venerdì 7 aprile 2023) Mostre ed esposizioni che dialogano con gli spazi, creando un percorso diffuso dedicatoarti visive contemporanee e al pensiero creativo divergente. Torna il360, a cura di Chiara Canali e Camilla Mineo, in programma nel cuore dell’Emilia fino al 21 maggio. Il tema di questa edizione, CROSSOVER, parte dallazione tra linguaggi, stili, forme, simbologie prese a prestito da epoche storiche diverse. E ladi, già Capitale italianaCultura 2020+21, diventa il luogo fisico dove si svolgono questezioni. Nel Palazzo del governatore si celebra unal fotografo Gabrielegrazie alla mostra “Piranesi Roma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Centralmente : PARMA 360. UNA POLITICA CULTURALE INTELLIGENTE. Copia - - NotiziArte : Una nuova e ricca edizione all’insegna delle arti visive contemporanee e del pensiero creativo divergente per PARMA… - larafacco_press : RT @gazzettaparma: Torna 'Parma 360', festival della creatività contemporanea Video - larafacco_press : RT @artefortunareal: Prende il via oggi @Parma_360 Festival della Creatività Contemporanea nella città di #Parma. Una serie di mostre inedi… - larafacco_press : RT @gazzettaparma: Parma 360 festival, c'è un elefante a 'La galleria'. Inaugurata la scultura di Stefano Bombardieri -

...dell'operato di Angeli in moto è stato riconosciuto dalle istituzioni preposte per interventi a°... La Spezia,, Varese, ecc.). L'ultima attività si è svolta lo scorso martedì ed ha coinvolto ...... Cattolica, Firenze, Francavilla al Mare, La Spezia, Lecce, Mestre, Novara, Padova, Palermo,, ... sicure e dinamiche, che offrono a residenti e visitatori la possibilità di vivere la città a...... a partire da" Festival della creatività contemporanea con le sue quasi 5.000 presenze. Tra gli altri eventi in programma particolarmente apprezzate le performances coreografiche di ...

Parma 360, il festival della creatività contemporanea che contamina la città: dal tributo a Basilico alle… Il Fatto Quotidiano

Torna il Festival Parma 360, a cura di Chiara Canali e Camilla Mineo, in programma nel cuore dell’Emilia fino al 21 maggio. Il tema di questa edizione, CROSSOVER, parte dalla contaminazione tra ...Fare rete. È questa la parola d’ordine alla base del Fipe Talent Day, l’evento organizzato dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta e dare una nuo ...