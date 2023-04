Parigi-Roubaix | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di venerdì 7 aprile 2023) Uno dei momenti più attesi della stagione è senza alcun dubbio la, in programma per domenica 9 aprile con la sua 120a edizione. Lo scorso anno fu Dylan van Baarle a vincere in solitaria davanti a Wout Van Aert e Stefan Kung. L’Italia conta 14 vittorie su queste strade, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Giro delle Fiandre donne:tv eGP Indurain:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Un momento che abbiamo ancora nel cuore: la vittoria di Elisa Longo Borghini alla Parigi Roubaix del 2022 ?????? Doma… - infoitsport : Ciclismo, Parigi – Roubaix 2023: startlist e favoriti - OmarNews24 : RT @simonesalvador: Con Lucio Celletti, storico dello sport in TV, parliamo degli eventi sportivi di aprile, con un occhio di riguardo alla… - infoitsport : PARIGI-ROUBAIX 2023, FILIPPO GANNA: “MI SENTO BENE, HO BUONE RAGIONI PER CREDERCI” - ColucciLc : RT @Eurosport_IT: Un momento che abbiamo ancora nel cuore: la vittoria di Elisa Longo Borghini alla Parigi Roubaix del 2022 ?????? Domani, sa… -

Haussler era stato il primo ad abbracciare Sonny Colbrelli al termine della vittoriosa2021 . Per lui era arrivato, allora, un ottimo decimo posto. Lascia proprio alla viiglia della ...Dopo lo spettacolare Giro delle Fiandre la stagione ciclistica giunge rapidamente alla terza classica monumento, la, in programma domenica 9 marzo . La classica delle pietre, giunta alla edizione numero 120, prevede 256.6 chilometri da percorrere a partire da Compiegne, a nord di, fino allo ...... si parte dal centro di Compiègne e si arriva, con il fango anche dentro le orecchie, nel famoso velodromo dima le modifiche di anno in anno non mancano. Anche quest'anno i primi chilometri ...

L’Inferno del Nord è sempre più vicino. Domenica 9 aprile sarà il grande giorno della Parigi-Roubaix: una delle gare più attese dell’intero panorama ciclistico internazionale, dove ogni metro può esse ...Agenzia Gara "in economia fino al Trouée d'Arenberg, poi sarà infernale" COMPIÈGNE, 07 APR – “La gente dice che la Parigi-Roubaix è una gara fantastica, ma non è… Leggi ...