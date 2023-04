Parigi-Roubaix 2023 | le quote dei book-makers per le scommesse Favoriti van der Poel e Van Aert | Ganna a 9

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’Inferno del Nord è sempre più vicino. Domenica 9 aprile sarà il grande giorno della: una delle gare più attese dell’intero panorama ciclistico internazionale, dove ogni metro può essere quello giusto per crearsi un vantaggio o anche per perdere le ruote dei migliori, con il tracciato che sarà strapieno di insidie. Difficile dunque creare un parterre di, ma ici provano comunque. Avanti a tutti c’è Mathieu van der(Alpecin-Deceuninck): e come potrebbe essere altrimenti, dopo la vittoria alla Sanremo e la piazza d’onore al Fiandre. Per lui la quota inferiore di 4,75, ma alle sue spalle, dietro di un’incollatura, c’è Wout Van. Il leader designato della Jumbo-Visma è sicuramente tra i delusi di questi primi mesi di ciclismo e ...

Eurosport_IT : Un momento che abbiamo ancora nel cuore: la vittoria di Elisa Longo Borghini alla Parigi Roubaix del 2022 ?????? Doma…

Dopo lo spettacolare Giro delle Fiandre la stagione ciclistica giunge rapidamente alla terza classica monumento, la, in programma domenica 9 marzo . La classica delle pietre, giunta alla edizione numero 120, prevede 256.6 chilometri da percorrere a partire da Compiegne, a nord di, fino allo ...... si parte dal centro di Compiègne e si arriva, con il fango anche dentro le orecchie, nel famoso velodromo dima le modifiche di anno in anno non mancano. Anche quest'anno i primi chilometri ...Il quattro volte vincitore dellaTom Boonen è convinto in futuro sul trionfo di Pogacar nell'inferno del Nord: "Il fatto che devi essere pesante per andare forte sul pavé è una storia che ha assunto una vita propria. ...

