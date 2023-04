Parigi-Roubaix 2023 | intitolato a Eddy Merckx un tratto di pavé dell’Inferno del Nord

(Di venerdì 7 aprile 2023) Una consuetudine. Nel giorno della Santa Pasqua, il tavolo imbandito di ogni ben di Dio sarà da associare a una gara dal valore storico. Il riferimento è alla, l’Inferno del, che nuovamente in un giorno così speciale andrà a catalizzare l’attenzione di appassionati di ciclismo e non. Dalla consueta sede di Compiegne, dunque, prenderà il via la terza Classica Monumento della stagione, giunta alla sua edizione numero 120. Le pietre, le strade di campagna ed il mitico Velodromo difaranno da palcoscenico per la consueta competizione, dal sapor di epico, che ha premiato nella storia grandissimi campioni. Tra questi troviamo anche, vincitore di tre edizioni e alle spalle solo di Roger De Vlaeminck e Tom Boonen nella classifica dei plurivincitori di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orso02011239 : RT @giostuzzi: Fu il 7 aprile del 1912 che Jean Metzinger, seduto in una terrazzina servita da camerieri del velodromo di Roubaix decise di… - GabrieleMancosu : RT @lUltimoUomo: Abbiamo parlato con il presidente dell'associazione 'Les Amis de Paris Roubaix' di cosa vuol dire proteggere il mitico pav… - glooit : Parigi-Roubaix: Ganna 'sto bene, ho buone ragioni per crederci' leggi su Gloo - Direttaofficial : ?????? Domenica si corre l'Inferno del nord: tra fango e pavè, ecco a voi la Parigi-Roubaix #Diretta #ParisRoubaix… - RaiSport : Appuntamento con l'Inferno del Nord ?? 120a edizione della Parigi-Roubaix in diretta domenica 9 aprile dalle 13 su… -

'La gente dice che laè una gara fantastica, ma non è così. E' divertente per le persone che la guardano in televisione o dal ciglio della strada, seduti in un camper. Ma i corridori non possono dire che ...Filippo Ganna si è candidato ad essere uno dei protagonisti della prossimadel 2023 . Il ciclista, a soli 26 anni, è stato già protagonista nella gara, essendo riuscito a trionfare nel 2016 della prova under 23. Ganna ha parlato della prossima gara che lo ...L'azzurra Vittoria Guazzini, 22 anni, oro mondiale nel quartetto dell'inseguimento, anche quest'anno deve rinunciare alladonne, in programma sabato 8 aprile 2023, gara che prevede un totale di 145 chilometri con partenza da Denain e arrivo nel Velodromo di. È la seconda volta che l'atleta ...

Parigi-Roubaix, storia della difesa della pavimentazione | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Il riferimento è alla Parigi-Roubaix, l’Inferno del Nord, che nuovamente in un giorno così speciale andrà a catalizzare l’attenzione di appassionati di ciclismo e non. Dalla consueta sede di Compiegne ..."La gente dice che la Parigi-Roubaix è una gara fantastica, ma non è così. E' divertente per le persone che la guardano in televisione o dal ciglio della strada, seduti in un camper. Ma i corridori ...