Parigi-Roubaix 2023 in tv: dove vederla, a che ora inizia, programma, streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Inferno del Nord è tornato. Domenica, giorno di Pasqua, sarà di nuovo turno della Parigi-Roubaix: edizione numero 120 di una delle corse di ciclismo più belle ed emozionanti dell’intero panorama internazionale, che lo scorso anno vide trionfare a sorpresa Dylan Van Baarle, da solo nel velodromo André-Petrieux. Percorso che non ha subito troppi cambiamenti, con 256,6 chilometri da percorrere e poco più di 55 sul pavé, suddiviso in 29 settori. Al solito presente la Foresta di Arenberg (km 161,3) che rappresenta uno degli spartiacque più grandi della corsa. Una delle novità più rilevanti nella corsa di quest’anno è il ritorno del settore di Haspres, compreso dopo 19 anni di assenza e lungo 1700 metri. Una enorme variabile di giornata sarà il tempo: se il meteo non dovesse essere clemente, una corsa già difficile di suo diventerebbe un ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Inferno del Nord è tornato. Domenica, giorno di Pasqua, sarà di nuovo turno della: edizione numero 120 di una delle corse di ciclismo più belle ed emozionanti dell’intero panorama internazionale, che lo scorso anno vide trionfare a sorpresa Dylan Van Baarle, da solo nel velodromo André-Petrieux. Percorso che non ha subito troppi cambiamenti, con 256,6 chilometri da percorrere e poco più di 55 sul pavé, suddiviso in 29 settori. Al solito presente la Foresta di Arenberg (km 161,3) che rappresenta uno degli spartiacque più grandi della corsa. Una delle novità più rilevanti nella corsa di quest’anno è il ritorno del settore di Haspres, compreso dopo 19 anni di assenza e lungo 1700 metri. Una enorme variabile di giornata sarà il tempo: se il meteo nonsse essere clemente, una corsa già difficile di suo diventerebbe un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Pippo Ganna ha spiegato in modo molto efficace com'è correre la Parigi-Roubaix ?? ?? - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: Pippo Ganna ha spiegato in modo molto efficace com'è correre la Parigi-Roubaix ?? ?? - FabbFR2019 : RT @lUltimoUomo: Abbiamo parlato con il presidente dell'associazione 'Les Amis de Paris Roubaix' di cosa vuol dire proteggere il mitico pav… - mr_rugi : RT @Eurosport_IT: Pippo Ganna ha spiegato in modo molto efficace com'è correre la Parigi-Roubaix ?? ?? - robertofabbrini : RT @lUltimoUomo: Abbiamo parlato con il presidente dell'associazione 'Les Amis de Paris Roubaix' di cosa vuol dire proteggere il mitico pav… -